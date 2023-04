Ciro Immobile e l' incidente | il tassista | «Vi racconto il semaforo ?verde? | non funzionava da giorni»

(Di martedì 18 aprile 2023) Per me è davvero possibile che sia il capitano della Laziocon il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il». Ad affermarlo è il 52enne...

C'è la pista del semaforo rotto per spiegare l'incidente di Ciro Immobile con il tram. Il centravanti della Lazio si è scontrato con il 19 con la sua Land Rover Defender in piazza delle Cinque Giornate tra ponte Matteotti e Flaminio.

Ciro Immobile dopo l'incidente: "Tornerò presto" RaiNews

Gramnde attesa per Napoli-Milan, il Chelsea a caccia dell'impresa contro il Real Madrid. I giallorossi salutano il Ceo Berardi. L'attaccante oggi lascia il Gemelli ...