Cinque cani maltrattati, uno morto congelato: a processo i titolari di un'azienda agricola (Di martedì 18 aprile 2023) Piario. Un labrador è stato ritrovato morto. congelato nella sua cuccia, posta in una gabbia nelle pertinenze esterne di un'azienda agricola: era il 17 gennaio 2017 e le temperature durante la notte arrivavano abbondantemente sotto lo zero. Anche l'acqua nella ciotola era completamente ghiacciata. Nessuna traccia di cibo. L'animale era infatti magrissimo e presentava delle ferite alle zampe. All'interno di una stalla, completamente al buio, legato ad una catena lunga poco più di un metro, senza acqua e senza cibo, c'era invece un husky. Altri due pastori tedeschi e un pastore bergamasco erano legati a catene corte e tutti gli animali erano tenuti "in condizioni di totale incuria ed evidente sudiciume". Tre persone, un padre e due figli, due dei quali titolari di un'azienda ...

