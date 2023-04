(Di martedì 18 aprile 2023) La riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone "ha ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della, interferendo grossolanamente negli affari interni dellae hato ...

... interferendo grossolanamente negli affari interni dellae ha calunniato e screditato maliziosamente la". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin sulla ...Lo si legge nel comunicato congiunto pubblicato oggi al termine della riunionedi ... Indo - Pacifico,, Corea del Nord, Myanmar, Afghanistan e Iran sono gli altri fronti critici citati....diffusa dopo i due giorni di colloqui dellaa Karuizawa, in Giappone, le parti hanno ribadito che 'non esiste una base legale per le estese rivendicazioni marittime dellanel mar ...

Cina, 'la ministeriale G7 ci calunnia e ci diffama' - Asia Agenzia ANSA

La riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone "ha ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della Cina, interferendo grossolanamente negli affari interni della Cina e ha calunniato ...(Adnkronos) - La Cina è disposta a fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel cor ...