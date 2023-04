Cina “disposta a mediare tra Israele e Palestina”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – Laa fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel corso di due colloqui telefonici avuti con gli omologhi israeliano e palestinese, rispettivamente Eli Cohen e Riad al Maliki. Nel corso dei colloqui, riferisce l’agenzia Xinhua, Qin ha chiesto ai suoi interlocutori di “dar prova di coraggio politico e riprendere i colloqui di pace” e ha assicurato la disponibilità del suo paese a. “Crediamo che la chiave per risolvere il problema israelo-palestinese risieda nel sostenere il concetto di sicurezza comune. Lanon persegue interessi personali e spera solo chepossano coesistere pacificamente e garantire la ...

L'INCONTRO TRA IL MINISTRO DELLA DIFESA DI PECHINO E PUTIN 'Laa collaborare con la Russia per dare nuovi contributi al mantenimento della sicurezza e stabilità mondiale e regionale', ...Li ha detto che laa lavorare con la Russia per avere strette comunicazioni strategiche tra i loro eserciti, come hanno riferito i media statali. 'Laa lavorare con la ...La, ha detto Li, "èa lavorare con la Russia per attuare pienamente il consenso raggiunto dai due capi di stato", Xi Jinping e Vladimir Putin, al fine di "rafforzare ulteriormente la ...

(Adnkronos) - La Cina è disposta a fare da mediatore tra israeliani e palestinesi per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, nel cor ...