Ciclismo | Tour of the Alps seconda tappa oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di martedì 18 aprile 2023) Il Tour of the Alps 2023 prosegue con la seconda tappa, che porta la corsa da Reith im Alpbachtal a Ritten dopo 165,2 chilometri. Arrivo in Italia quindi sull'Altopiano del Renon, per un'altra frazione che potrebbe regalare scintille tra gli uomini di classifica. Nel finale infatti il percorso propone due brevi salite, che però presentano pendenze piuttosto impegnative. Nel dettaglio gli ultimi 20 km conterranno il GPM di Barbiano (4.5 km all'8% medio) e poi il GPM di Monte di Mezzo (3,9 km all'8,5% medio), da cui mancheranno solo 4 km al traguardo di Ritten/Renon.

La prima tappa del Tour of the Alps di ciclismo - l'ex Giro del Trentino, gara che da sempre fa da trampolino per il Giro d'Italia - ha visto subito accendersi la lotta tra gli uomini di classifica. Come nel 2019, il britannico è il primo leader della Classifica Generale del Tour of the Alps.

