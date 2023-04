Ciclismo | Patrick Lefevere va contro Alaphilippe | “Quando vinceva non c’erano van der Poel | Pogacar e van Aert”

(Di martedì 18 aprile 2023)ci va giù pesanteJulian. Dopo un periodo difficile e l’ennesimo infortunio subito dal francese, il team manager della Soudal – QuickStep si scalda e critica il suo corridore, nella speranza che questo possa servire per far reagire il Campione del mondo 2020 e 2021 nei prossimi mesi. “Dobbiamo essere onesti:Julianbrillava negli ultimi anni, nonvan dere van– ha affermatoai microfoni della trasmissione Grand Plateau di RMC -. Sta a lui rispondere sui pedali. Ho imparato un’espressione molto bella in francese: ‘Nella vita, ognuno deve giustificare il proprio stipendio’. Il suo ...

