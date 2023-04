Ciclismo, Lorenzo Fortunato: “Sono in arrivo 2 tappe durissime al Tour of the Alps, voglio fare risultato” (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver messo in archivio la prima tappa del Tour of the Alps 2023, la Rattenberg- Alpbach di 127.5km, la corsa si rimbocca le maniche in vista della seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Ritten di 165.2km. Si annuncia un banco di prova davvero importante per il gruppo, come conferma Lorenzo Fortunato, del team EOLO-Kometa, ai microfoni di InBici. “Ieri è andata bene, senza dubbio – spiega – Sono sempre stato davanti con il gruppo dei migliori, per cui oggi mi aspetto una conferma importante”. Il corridore azzurro ha concluso al settimo posto, con un distacco di 20 secondi dal britannico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) che si è aggiudicato lo stage davanti a Felix Gall e Hugh Carthy. La prima tappa si è rivelata molto più dura del previsto per molti atleti. Non è di questo avviso il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver messo in archivio la prima tappa delof the2023, la Rattenberg- Alpbach di 127.5km, la corsa si rimbocca le maniche in vista della seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Ritten di 165.2km. Si annuncia un banco di prova davvero importante per il gruppo, come conferma, del team EOLO-Kometa, ai microfoni di InBici. “Ieri è andata bene, senza dubbio – spiega –sempre stato davanti con il gruppo dei migliori, per cui oggi mi aspetto una conferma importante”. Il corridore azzurro ha concluso al settimo posto, con un distacco di 20 secondi dal britannico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) che si è aggiudicato lo stage davanti a Felix Gall e Hugh Carthy. La prima tappa si è rivelata molto più dura del previsto per molti atleti. Non è di questo avviso il ...

