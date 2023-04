Ciclismo, Alberto Dainese: “Al Tour of the Alps per migliorare la condizione e aiutare Max Poole” (Di martedì 18 aprile 2023) Il Tour of the Alps 2023 oggi si concentra sulla seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Ritten di 165.2 chilometri, che si annuncia un banco di prova davvero importante per il gruppo, dopo che già ieri nella prima tappa si è capito come sia duro il percorso di questa corsa a tappe. Il successo nel primo stage è andato al britannico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) che si è aggiudicato la frazione davanti a Felix Gall e Hugh Carthy. Vedremo, quindi, come si svilupperà lo sforzo odierno. Tra gli atleti azzurri che saranno impegnati nella tappa che farà arrivo in Italia ci sarà anche Alberto Dainese del team DSM. Il velocista nativo di Abano Terme racconta la sua esperienza ai microfoni di InBici: “Per me è particolare prendere parte a questa corsa. Diciamo che è stata una chiamata dell’ultimo minuto. Abbiamo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Ilof the2023 oggi si concentra sulla seconda frazione, la Reith im Alpbachtal-Ritten di 165.2 chilometri, che si annuncia un banco di prova davvero importante per il gruppo, dopo che già ieri nella prima tappa si è capito come sia duro il percorso di questa corsa a tappe. Il successo nel primo stage è andato al britannico Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) che si è aggiudicato la frazione davanti a Felix Gall e Hugh Carthy. Vedremo, quindi, come si svilupperà lo sforzo odierno. Tra gli atleti azzurri che saranno impegnati nella tappa che farà arrivo in Italia ci sarà anchedel team DSM. Il velocista nativo di Abano Terme racconta la sua esperienza ai microfoni di InBici: “Per me è particolare prendere parte a questa corsa. Diciamo che è stata una chiamata dell’ultimo minuto. Abbiamo ...

