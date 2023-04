Cibi sintetici e tumori | l’OMS e la FAO lanciano l’allarme

(Di martedì 18 aprile 2023) Il governo Meloni è stato il primo in Europa ad approvare un disegno-legge che vieti la produzione e la commercializzazione di. “Un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia, sul tema non solo della difesa dell’eccellenza, materia per noi particolarmente importante, ma anche sul tema della difesa dei consumatori” ha affermato la presidente Giorgia Meloni. Oggi dopo la politica arrivano le prime conferme scientifiche.e la FAO hanno congiuntamente stilato un rapporto sui pericoli per la salute umana che causerebbero questi, se inseriti nella nostra dieta. Basterà per dissuadere i Governi di tutta Europa? Lo richiederebbe la salute dei consumatori di tutto il mondo. Assemblea FAO/ FOTO ANSAI pericoli dietro il consumo dei...

Dalle allergie ai tumori sono 53 i pericoli potenziali per la salute dei, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao - Oms sul "Cibo a base cellulare", definizione considerata più chiara rispetto al termine "coltivato" preferito invece dalle ...Proprio in questi giorni, invece, la multinazionale Facebook ha censurato la nostra campagna per la raccolta di firme a sostegno della conversione del disegno di legge per fermare iin ...... approvato in Consiglio dei Ministri, che prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimiin mancanza di adeguate garanzie per la sicurezza alimentare e ...

Coldiretti: "Questi i 53 potenziali rischi per la salute causati dai cibi sintetici" Il Cittadino di Monza e Brianza

Attualmente è l’unico paese dove è possibile farlo e non è un caso: chi l’ha provata dice che è un po’ strana, ma buona ...La sottosegretaria Sicuracusano lancia l'allarme su "53 potenziali rischi per la salute umana". Ma il documento a cui fa riferimento non dice questo: offre soluzioni e linee guida su produzione e cont ...