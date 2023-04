Ci sono incontri che devono avvenire e funzionare, è scritto. Quello della maison di champagne Veuve Cliquot con l’artista Paola Paronetto rientra in questa categoria (Di martedì 18 aprile 2023) , propiziato da sincronicità più che singolari. Coincidenza numero uno: le “creature” con cui Paola popola il suo mondo poetico hanno l’aspetto delle bottiglie. Numero due: Le Domaine de Primard, con lampade firmate Paronetto, è un hotel di charme nella campagna di Guainville frequentato da figure chiave della casa vinicola. Numero tre: alla mostra “Metafore” ospitata nel ‘21 dall’ADI c’erano visitatori/ammiratori targati Veuve Cliquot per i 170 pezzi dell’artista-ceramista friulana. Il percorso di avvicinamento lo ricostruisce, ancora felicemente sorpresa, proprio Paola Paronetto, a Milano durante la Design Week per presentare la collaborazione con il brand francese. Sei coffret in sei diverse nuance satinate (la sua palette cromatica ne conta ben ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) , propiziato da sincronicità più che singolari. Coincidenza numero uno: le “creature” con cuipopola il suo mondo poetico hanno l’aspetto delle bottiglie. Numero due: Le Domaine de Primard, con lampade firmate, è un hotel di charme nella campagna di Guainville frequentato da figure chiavecasa vinicola. Numero tre: alla mostra “Metafore” ospitata nel ‘21 dall’ADI c’erano visitatori/ammiratori targatiper i 170 pezzi del-ceramista friulana. Il percorso di avvicinamento lo ricostruisce, ancora felicemente sorpresa, proprio, a Milano durante la Design Week per presentare la collaborazione con il brand francese. Sei coffret in sei diverse nuance satinate (la sua palette cromatica ne conta ben ...

