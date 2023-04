“Ci siamo lasciati”. Da Luca Salatino l’annuncio ufficiale su Soraia Allam: è finita davvero (Di martedì 18 aprile 2023) Ormai è ufficiale, gli ammiratori della coppia ed il mondo della cronaca rosa stavano soltanto aspettando la conferma di uno dei diretti interessati e adesso è arrivata. Luca Salatino ha rotto il silenzio dopo la fine della relazione amorosa con Soraia Allam Ceruti. Per lei aveva abbandonato il GF Vip 7, dicembre scorso. Ogni giorno che trascorreva nello spiato appartamento di Cinecittà, Luca Salatino piangeva perché non c’era con lui Soraia Allam Ceruti. Era stata la sua scelta, sotto la tipica pioggia di petali rossi, a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Progettava una vita intera al suo fianco. Ma quel sogno è finito all’improvviso. Luca Salatino e Soraia ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 aprile 2023) Ormai è, gli ammiratori della coppia ed il mondo della cronaca rosa stavano soltanto aspettando la conferma di uno dei diretti interessati e adesso è arrivata.ha rotto il silenzio dopo la fine della relazione amorosa conCeruti. Per lei aveva abbandonato il GF Vip 7, dicembre scorso. Ogni giorno che trascorreva nello spiato appartamento di Cinecittà,piangeva perché non c’era con luiCeruti. Era stata la sua scelta, sotto la tipica pioggia di petali rossi, a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Progettava una vita intera al suo fianco. Ma quel sogno è finito all’improvviso....

