“Ci hai lasciato soli”. Uomini e Donne, lutto per Gemma Galgani: il dolore della dama sui social (Di martedì 18 aprile 2023) Uomini e Donne, lutto per Gemma Galgani: a dare la notizia è stata la dama sulla sua pagina social. Lo ha fatto dopo che, nelle ore precedenti, era andata in onda il suo scontro con Elio: l’ultimo cavaliere arrivato per lei in studio con il quale le cose non sembrano andare benissimo. Un accesso botta e risposta ha infatti scatenato i commenti del pubblico con la solita spaccatura tra chi è sostiene a spada tratta la dama e chi, invece, la invita a farsi definitivamente da parte dopo oltre 10 anni passati in trasmissione. Scrive un fan della Galgani come: “Dalla parte di Gemma, tutti uguali sti Uomini, vengono per lei, sanno BENISSIMO per chi scendono, sanno l’età e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023)per: a dare la notizia è stata lasulla sua pagina. Lo ha fatto dopo che, nelle ore precedenti, era andata in onda il suo scontro con Elio: l’ultimo cavaliere arrivato per lei in studio con il quale le cose non sembrano andare benissimo. Un accesso botta e risposta ha infatti scatenato i commenti del pubblico con lata spaccatura tra chi è sostiene a spada tratta lae chi, invece, la invita a farsi definitivamente da parte dopo oltre 10 anni passati in trasmissione. Scrive un fancome: “Dalla parte di, tutti uguali sti, vengono per lei, sanno BENISSIMO per chi scendono, sanno l’età e ...

