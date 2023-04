Chris Evans: "Essere l'uomo più sexy del mondo? Ti crea solo problemi!" (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver conquistato il titolo di uomo più sexy dell'anno, Chris Evans ha ammesso che il titolo gli ha causato solo problemi. Chris Evans ha svelato di aver chiesto consiglio al suo amico e collega Paul Rudd per capire come affrontare la proclamazione di uomo più sexy del mondo, compiuta dal magazine People. La star di Ant-Man ha infatti conquistato il titolo prima di lui e, durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Fallon, l'ex Captain America ha ammesso che la situazione non è delle più semplici. Parlando con Fallon, Chris Evans ha ammesso ridendo che ha parlato della questione con Rudd perché fanno parte della stessa fantasy football league: "Ti bullizzano e sembra ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo aver conquistato il titolo dipiùdell'anno,ha ammesso che il titolo gli ha causatoproblemi.ha svelato di aver chiesto consiglio al suo amico e collega Paul Rudd per capire come affrontare la proclamazione dipiùdel, compiuta dal magazine People. La star di Ant-Man ha infatti conquistato il titolo prima di lui e, durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Fallon, l'ex Captain America ha ammesso che la situazione non è delle più semplici. Parlando con Fallon,ha ammesso ridendo che ha parlato della questione con Rudd perché fanno parte della stessa fantasy football league: "Ti bullizzano e sembra ...

