Chiusura Non è l’Arena | svelate le vere motivazioni

Non è l'Arena, il noto programma televisivo italiano condotto da Massimo Giletti su La7, è stato chiuso a poche settimane dalla fine della stagione televisiva. Un fatto alquanto inusuale e inatteso, che ha suscitato molte domande e congetture sulle reali motivazioni di questa decisione. Ora, grazie a un'inchiesta del quotidiano Il Foglio, si scopre la verità dietro la Chiusura del talk show. Giletti faceva perdere soldi a Urbano Cairo Passivo di 150mila euro per puntata e raccolta pubblicitaria ai minimi storici Il Foglio rivela che la decisione di chiudere Non è l'Arena è stata presa principalmente per motivi economici. Secondo il giornalista Salvatore Merlo, la situazione era diventata "addirittura insostenibile", con una raccolta pubblicitaria ai minimi storici e un passivo di "circa 150mila euro" per ogni ...

