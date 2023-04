“Chiude Non è l’Arena, stop a messa in onda audio ‘Ndrangheta stragista” (Di martedì 18 aprile 2023) Lo scrive in un retroscena LaC News24, spiegando che dall'inchiesta calabrese che vede indagato il boss Graviano "Giletti avrebbe voluto attingere per le prossime puntate della trasmissione" Con la chiusura di Non è l’Arena non andranno in onda su La7 gli audio del processo ‘Ndrangheta stragista, nato dall’inchiesta del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e che vede tra gli imputati il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, espressione dell’alta ‘Ndrangheta in Calabria. Lo scrive in un retroscena LaC News24, spiegando che dall’inchiesta calabrese “Massimo Giletti avrebbe voluto attingere per le prossime puntate della sua trasmissione”. “La fine di Non è l’Arena – si sottolinea – ferma la ricostruzione del mosaico e a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Lo scrive in un retroscena LaC News24, spiegando che dall'inchiesta calabrese che vede indagato il boss Graviano "Giletti avrebbe voluto attingere per le prossime puntate della trasmissione" Con la chiusura di Non ènon andranno insu La7 glidel processo, nato dall’inchiesta del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo e che vede tra gli imputati il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, espressione dell’altain Calabria. Lo scrive in un retroscena LaC News24, spiegando che dall’inchiesta calabrese “Massimo Giletti avrebbe voluto attingere per le prossime puntate della sua trasmissione”. “La fine di Non è– si sottolinea – ferma la ricostruzione del mosaico e a ...

