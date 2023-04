Chiedono soldi al casello della Tangenziale, denunciate 3 donne (Di martedì 18 aprile 2023) Chiedono soldi al casello della Tangenziale: denunciate 3 donne, mentre le monete di cui erano in possesso sono finite sotto sequestro Chiedono soldi al casello della Tangenziale. A seguito di una segnalazione da parte di alcuni utenti, gli investigatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno individuato sulla Tangenziale di Napoli tre persone, in corrispondenza delle piste automatiche per il pagamento del pedaggio alla barriera di Capodichino, intente a richiedere in modo molesto l’elemosina agli automobilisti. Le stesse, prive di documenti, sono tre donne di nazionalità rumena, con precedenti per esercizio ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023)al, mentre le monete di cui erano in possesso sono finite sotto sequestroal. A seguito di una segnalazione da parte di alcuni utenti, gli investigatoriSottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno individuato sulladi Napoli tre persone, in corrispondenza delle piste automatiche per il pagamento del pedaggio alla barriera di Capodichino, intente a richiedere in modo molesto l’elemosina agli automobilisti. Le stesse, prive di documenti, sono tredi nazionalità rumena, con precedenti per esercizio ...

