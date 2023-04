Chiara Saraceno: "Meloni sbaglia sul lavoro, non ha senso mettere in contrapposizione donne e migranti" (Di martedì 18 aprile 2023) Per la sociologa "non basta dire: 'donne, lavorate'. Bisogna mettere le persone in condizioni di poterlo fare. E attualmente non è così" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 aprile 2023) Per la sociologa "non basta dire: ', lavorate'. Bisognale persone in condizioni di poterlo fare. E attualmente non è così"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : I commenti di oggi: Così il nuovo Reddito di cittadinanza esclude i giovani [di Chiara Saraceno] #18aprile - HuffPostItalia : Chiara Saraceno: 'Meloni sbaglia sul lavoro, non ha senso mettere in contrapposizione donne e migranti' - FeliciOria94049 : RT @konomoronao: Intervista a Chiara Saraceno sulle modifiche al reddito di cittadinanza:”centinaia di migliaia di persone perderanno il su… - FeliciOria94049 : RT @Moonlightshad1: L'obiettivo è affamare gli 'occupabili', dice Chiara Saraceno, in modo tale che si pieghino al ricatto dei padroni sfru… - LazzaruoloLucio : RT @P_Rava: Chiara Saraceno su #PD e abolizione del #RdC la tocca pianissimo. (Intervista sul Fatto di oggi) -