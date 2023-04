Chiara Mastroianni | tutto sulla madrina del Festival di Cannes 2023

Leggi su amica

(Di martedì 18 aprile 2023)quello che c’è da sapere su, l’attrice figlia d’arte che sarà ladella 76esima edizione deldi(foto Getty) C’è un altro piccolo pezzo di Italia che presto sfileràCroisette. Oltre ai tre film che sono stati scelti per il concorso che aggiudicherà la Palma d’Oro. È, infatti, ladeldi. Quattro anni dopo essere stata premiata come Miglior attrice della sezione Un certain Regard per Chambre 212 di Christophe Honoré. La figlia di Marcelloe Catherine Deneuve condurrà le cerimonie di apertura e di chiusura della ...