Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi: l’epica replica (Di martedì 18 aprile 2023) Chiara Ferragni viene scambiata per la figlia di Gianni Morandi e Anna Dan: arriva l'epica replica del cantante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 18 aprile 2023)vieneper ladie Anna Dan: arriva l'epicadel cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi e Anna Dan: l'epica replica del cantante - Novella_2000 : Bagno di folla e traffico in tilt per Chiara Ferragni a Bologna (ma solo alcuni fan hanno potuto incontrarla) - infoitcultura : Fedez spiazzato da Staffelli: le strane parole su Luis Sal e Chiara Ferragni - vincosatee : Io come chiara ferragni con i miei haters - Bert_BAL : Chiara Ferragni è a Bologna. Aspetta che me lo segno della cosa degli obiettivi raggiunti nella vita. -