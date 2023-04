Chiara Ferragni | bagno di folla e traffico in tilt a Bologna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bert_BAL : Chiara Ferragni è a Bologna. Aspetta che me lo segno della cosa degli obiettivi raggiunti nella vita. - ilmegafonoico : @sisonoisabel Raga li ho visti, Chiara Ferragni spostati - Luxgraph : The Ferragnez 2, data di uscita della serie su Chiara Ferragni e Fedez - immaltus : RT @rob_ciccare10: Quando ieri sera ho visto mezza Via Rizzoli occupata da gente perché c’era Chiara Ferragni da Douglas - infoitcultura : Bagno di folla per Chiara Ferragni L'influencer fa il pieno sotto le Torri -

Il rapper risponde alle domande di Valerio Staffell, inviato di Striscia la notizia, che lo incalza sui temi più ...Per l'occasione, oltre alla polemica che lo ha visto protagonista, l'inviato del tg satirico di Canale 5 non ha esitato a chiedergli chiarimenti sulla presunta crisi con. 'Come mai ...Per tutta una vita ha studiato Dante e Macchiavelli, ma da qualche anno si è appassionato a. C'era anche l'italianista Gian Mario Anselmi , professore emerito dell'Alma Mater, fra le oltre cinquecento persone che lunedì hanno atteso l'influencer davanti al negozio di Douglas ...

Chiara Ferragni e Fedez tornano in tv con The Ferragnez 2. L'appuntamento con la popolare coppia del web è per il 18 maggio su Amazon Prime Video. In seguito, dopo l'estate, è prevista la messa in ond ...Il rapper risponde alle domande di Valerio Staffell, inviato di Striscia la notizia, che lo incalza sui temi più caldi ...