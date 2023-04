Chi era Walter Albini, lo stilista di cui (si mormora) Alessandro Michele porterà avanti l’eredità (Di martedì 18 aprile 2023) Le cose che hanno in comune Walter Albini e Alessandro Michele? Molte! A partire dalla fisionomia. Tolta barba e capelli lunghi al secondo, rimangono tratti somatici italianissimi e grandi occhi neri e penetranti. Estetica a parte, forse, le cose che rendono i due stilisti più vicini che mai sono il talento, il coraggio di presentare collezioni unisex e il respiro internazionale del proprio lavoro. Il fatto che, entrambi, in epoche e contesti diversi, abbiano raggiunto con le proprie collezioni un successo planetario. Perché fare questi parallelismi? Secondo indiscrezioni, Alessandro Michele sarebbe stato contattato dal gruppo Mayoola (già proprietario di Valentino, Balmain e Pal Zileri), per rilanciare il brand di Walter Albini che il fondo del Qatar ... Leggi su amica (Di martedì 18 aprile 2023) Le cose che hanno in comune? Molte! A partire dalla fisionomia. Tolta barba e capelli lunghi al secondo, rimangono tratti somatici italianissimi e grandi occhi neri e penetranti. Estetica a parte, forse, le cose che rendono i due stilisti più vicini che mai sono il talento, il coraggio di presentare collezioni unisex e il respiro internazionale del proprio lavoro. Il fatto che, entrambi, in epoche e contesti diversi, abbiano raggiunto con le proprie collezioni un successo planetario. Perché fare questi parallelismi? Secondo indiscrezioni,sarebbe stato contattato dal gruppo Mayoola (già proprietario di Valentino, Balmain e Pal Zileri), per rilanciare il brand diche il fondo del Qatar ...

