Chi era la madre di Donato De Caprio | Rosa Gigante | uccisa da una vicina a Napoli

Rosa Gigante, nata il 26 agosto 1950, era la madre di Donato De Caprio, il celebre salumiere di TikTok, quello del tormentone "con mollica o senza" ed è morta il 18 aprile 2023 a Napoli nella sua casa nel quartiere Pianura per omicidio. La signora, che era incensurata, è stata uccisa a colpi di martello sulla testa e l'assassina, Stefania Russolillo, avrebbe tentato di dar fuoco al cadavere, che è stato trovato con una corda al collo. Il movente dell'omicidio sarebbe scatenato da un'antipatia tra vicine. "Mi rubava la posta e mi spiava", ha detto. A dare l'allarme sono stati dei vicini, ma la donna era già morta. Rosa Gigante era sposata e abitava con suo marito in via vicinale Sant'Aniello, al primo piano di una ...

