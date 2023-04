Chi è Yudiel Sánchez | l’ex marito di Nathalie Guetta ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di martedì 18 aprile 2023) ? L’attrice è stata sposata fino al 2020 con, conosciuto a Cuba nel 2007, di 17 anni più giovane di lei. I due non hanno avuto figli, mentre l’uomo ne ha uno nato da una precedente relazione. La chiusura di un rapporto così importante ha rappresentato una delusione fortissima per: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice – ha detto in un’intervista -. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”. Di, exdi...