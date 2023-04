Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni: “Sto con lei dal lunedì al giovedì” (Di martedì 18 aprile 2023) Chi è Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni Chi è Teresa Magni, la fidanzata dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni? La donna e l’interprete, infatti, fanno coppia da quattro anni, così come confermato anche dello stesso Pieraccioni in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua vita professionale e privata. “Sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina” ha rivelato il regista de Il Ciclone. Biografia Teresa Magni è nata nel 1981 ed è dunque di 16 anni ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Chi è, ladiChi è, ladell’attore e regista? La donna e l’interprete, infatti, fanno coppia da quattro anni, così come confermato anche dello stessoin un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua vita professionale e privata. “Sto da quattro anni conche è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dalal, poi sto con mia figlia Martina” ha rivelato il regista de Il Ciclone. Biografiaè nata nel 1981 ed è dunque di 16 anni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #TerzoPolo Teresa #Bellanova: 'Facciamo il congresso e in quella sede discutiamo di tutto. Nei partiti democratici… - SaraTroiano6 : @elvira_galeani @ValentinaSelle4 Dobbiamo sapere chi è Teresa,l'angelo del Vomero che ha salvato la vita ad Edoardo?? - SaraTroiano6 : @ValentinaSelle4 @elvira_galeani Ed è stato salvato da Teresa,che nonostante tutto,lo ama cosí tanto.Ed è qui che s… - Anna_1897 : RT @DrugoSniper85: @Anna_1897 Infine per nn dimenticare le parole della giudice Maria Teresa Casoria . Dopo 16 anni c'è ancora chi è convin… - SaraTroiano6 : @elvira_galeani @ValentinaSelle4 Poi è possesso non è amore.Inoltre,per come ho visto la serie,chi veramente ama E… -