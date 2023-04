Chi è stato nominato ieri sera all’Isola dei Famosi? Le nomination del 17 aprile 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Chi è stato nominato all’Isola dei Famosi nella puntata di ieri sera lunedì 17 aprile? Al termine della prima puntata, in cui il pubblico ha conosciuto i concorrenti di quest’anno, la conduttrice Ilary Blasi ha aperto le prime nomination della 17^ edizione. Ecco i due naufraghi a rischio eliminazione nella prossima puntata del reality show, in onda lunedì 24 aprile. Chi sono i nominati dell’Isola dei Famosi: le nomination del 17 aprile Helena Prestes e Marco Predolin sono i due concorrenti finiti in nomination al termine della prima puntata di ieri sera. Il meno votato sarà eliminato. Se il noto conduttore degli anni Ottanta si ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 aprile 2023) Chi èdeinella puntata dilunedì 17? Al termine della prima puntata, in cui il pubblico ha conosciuto i concorrenti di quest’anno, la conduttrice Ilary Blasi ha aperto le primedella 17^ edizione. Ecco i due naufraghi a rischio eliminazione nella prossima puntata del reality show, in onda lunedì 24. Chi sono i nominati dell’Isola dei: ledel 17Helena Prestes e Marco Predolin sono i due concorrenti finiti inal termine della prima puntata di. Il meno votato sarà eliminato. Se il noto conduttore degli anni Ottanta si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : In questi 17 anni chi si permetteva di dare un'altra versione di #Calciopoli passava per pazzo...il tempo è galantu… - marattin : Coerente con lo stato del dibattito politico italiano, in cui 6 mesi è già un orizzonte troppo lungo. Ma chi ha la… - michele_geraci : Uno stato che non garantisce la sicurezza dei propri cittadini, dei propri studenti, di chi va al supermercato non… - PippoTurchese : @FrancescoLollo1 un vero programma da stato feudale, basato su agricoltura, difesa di interessi corporativi che acc… - F1N1no : Con la differenza che chi è stato condannato non ha fatto nulla di quello per cui è stato condannato. Io non ho sen… -