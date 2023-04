Chi è Nathalie Guetta: l’ex marito e fratello noto dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno (Di martedì 18 aprile 2023) Chi è Nathalie Guetta (ex marito, figli e fratello noto), l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 aprile 2023? Nathalie Guetta, all’anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. E’ un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nata da Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica marocchina, e da Francine Bourla, gallerista di arte tribale. È sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Ma non solo. Ha anche un altro fratello: il ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Chi è(ex, figli e), l’attriceè unnella puntata del 18 aprile 2023?, all’anagrafeEvalyne, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. E’ un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nata da Pierre, sociologo di origine ebraica marocchina, e da Francine Bourla, gallerista di arte tribale. È sorella del giornalista e politico Bernard. Ma non solo. Ha anche un: il ...

