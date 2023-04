Chi è May Pang, la scrittrice ed ex amante di John Lennon ospite a Oggi è un altro giorno (Di martedì 18 aprile 2023) May Pang è una nota scrittrice, nonché già amante di John Lennon, ed è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Era l’assistente personale di Lennon, scelta dalla stessa Yoko Ono, e per un breve periodo è stata la sua amante. La scrittrice era l’assistente personale dell’ex cantante dei Beatles, nel periodo inglese e anche in quello in cui andò a vivere negli Stati Uniti d’America, nella sua amata New York. A sceglierla, come detto, la stessa Yoko Ono. Soltanto per 18 mesi Lennon e May Pang sono stati amanti, prima che lui chiedesse a Yoko di riprenderlo con sé. “Fu Yoko Ono a chiedermi di avere una relazione con ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Mayè una nota, nonché giàdi, ed èdella puntata di questo pomeriggio diè unsu Rai 1. Era l’assistente personale di, scelta dalla stessa Yoko Ono, e per un breve periodo è stata la sua. Laera l’assistente personale dell’ex cantante dei Beatles, nel periodo inglese e anche in quello in cui andò a vivere negli Stati Uniti d’America, nella sua amata New York. A sceglierla, come detto, la stessa Yoko Ono. Soltanto per 18 mesie Maysono stati amanti, prima che lui chiedesse a Yoko di riprenderlo con sé. “Fu Yoko Ono a chiedermi di avere una relazione con ...

