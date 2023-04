Chi è Luca Vetrone, nuovo naufrago de L'Isola Dei Famosi 2023: carriera e vita privata (Di martedì 18 aprile 2023) Luca Vetrone è nato nel 1995 in provincia di Benevento. La sua altezza è 190 cm. I suoi profili TikTok ed Instagram ufficiali sono @Luca.Vetrone (su entrambe le piattaforme). Luca Vetrone è nato in Campania ma è cresciuto a Riccione, e considera questa città come la sua casa. Il ragazzo ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l'università Carlo Bo di Urbino ed ha iniziato a lavorare come personal trainer, ma al contempo ha iniziato una carriera anche nel mondo della moda, che tutt'ora porta avanti. Che lavoro fa Luca Vetrone? Luca Vetrone è un influencer, modello e personal trainer, con alcune esperienze televisive alle spalle. Nel 2017 ha partecipato al concorso nazionale «Mister Italia» ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023)è nato nel 1995 in provincia di Benevento. La sua altezza è 190 cm. I suoi profili TikTok ed Instagram ufficiali sono @(su entrambe le piattaforme).è nato in Campania ma è cresciuto a Riccione, e considera questa città come la sua casa. Il ragazzo ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l'università Carlo Bo di Urbino ed ha iniziato a lavorare come personal trainer, ma al contempo ha iniziato unaanche nel mondo della moda, che tutt'ora porta avanti. Che lavoro faè un influencer, modello e personal trainer, con alcune esperienze televisive alle spalle. Nel 2017 ha partecipato al concorso nazionale «Mister Italia» ...

