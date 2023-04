Chi è Lina Souloukou | nuovo CEO e direttore generale della Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 aprile 2023) L’ASannuncia cheè stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali. “è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”, affermano Dan e Ryan Friedkin. Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport,ha intrapreso la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni. Nel 2018 è stata nominata CEO dell’Olympiacos FC, ruolo che ha ricoperto fino a giugno ...