Chi è la madre di Fiore Argento | Marisa Casale

La madre di Fiore Argento, Marisa Casale è nata a Roma, ma oggi vive a Siena ed è un'artista specializzata in vetrate artistiche e gioielli realizzati con le tecniche delle vetrate medioevali. Fiore è nata dal matrimonio tra Marisa e il regista Dario Argento, che durò dal 1966 al 1972. Per il resto non si conoscono molte altre informazioni su Marisa Casale, sappiamo che oggi è un'affascinante signora che fa parte del collettivo di artisti Factory by Visionaria, che ogni tanto propone mostre nella splendida città toscana. Ogni tanto Marisa fa capolino sul profilo Instagram di sua figlia Fiore, nata nel 1970.

