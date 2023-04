Chi è Cristina Navarro, la ex moglie di Alessandro Cecchi Paone (Di martedì 18 aprile 2023) Cristina Navarro, la ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, è una donna di origini spagnole che è stata sposata con il noto giornalista e divulgatore televisivo per oltre dieci anni, prima che quest’ultimo facesse coming out dichiarando di essere omosessuale. Cecchi Paone le disse infatti di essere gay, quando capì di essersi innamorato di un amico. “Siamo stati male entrambi” ha ammesso il giornalista, ma oggi il loro rapporto è ottimo e si vedono. La coppia non ha avuto figli. Su Cristina si sanno pochissime informazioni, visto che sia il conduttore che la donna stessa hanno sempre preferito mantenere il loro rapporto al riparo da troppe indiscrezioni. Sappiamo però che lei è di origini spagnole, e che molto probabilmente i due si ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 18 aprile 2023), la exdi, è una donna di origini spagnole che è stata sposata con il noto giornalista e divulgatore televisivo per oltre dieci anni, prima che quest’ultimo facesse coming out dichiarando di essere omosessuale.le disse infatti di essere gay, quando capì di essersi innamorato di un amico. “Siamo stati male entrambi” ha ammesso il giornalista, ma oggi il loro rapporto è ottimo e si vedono. La coppia non ha avuto figli. Susi sanno pochissime informazioni, visto che sia il conduttore che la donna stessa hanno sempre preferito mantenere il loro rapporto al riparo da troppe indiscrezioni. Sappiamo però che lei è di origini spagnole, e che molto probabilmente i due si ...

