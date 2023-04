Chi affronterà Jannik Sinner a Barcellona? Sarà una rivincita di Montecarlo: i precedenti (Di martedì 18 aprile 2023) Sarà Diego Schwartzman l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023. Sulla terra rossa spagnola, l’argentino ha sconfitto questa mattina il cinese Yibing Wu e si è dunque regalato la rivincita contro l’altoatesino dopo il ko (per ritiro sul punteggio di 6-0 3-1 in favore di Sinner) di settimana scorsa al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Sinner e Schwartzman si affronteranno dunque domani, in orario ancora da definire, e quella che vedremo Sarà la terza partita tra i due. Oltre alla già menzionata sfida di settimana scorsa, l’azzurro e l’argentino si sono infatti scontrati anche nella finale dell’ATP di Anversa 2021. Anche in quel caso vinse il nostro portacolori (con un doppio 6-2), che ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023)Diego Schwartzman l’avversario dial secondo turno dell’ATP 500 di2023. Sulla terra rossa spagnola, l’argentino ha sconfitto questa mattina il cinese Yibing Wu e si è dunque regalato lacontro l’altoatesino dopo il ko (per ritiro sul punteggio di 6-0 3-1 in favore di) di settimana scorsa al secondo turno del Masters 1000 die Schwartzman si affronteranno dunque domani, in orario ancora da definire, e quella che vedremola terza partita tra i due. Oltre alla già menzionata sfida di settimana scorsa, l’azzurro e l’argentino si sono infatti scontrati anche nella finale dell’ATP di Anversa 2021. Anche in quel caso vinse il nostro portacolori (con un doppio 6-2), che ...

Questa sera il Calcio Napoli affronterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona per i quarti di finale di ritorno di ... che assegnava il passaggio del turno in caso di parità complessiva a chi ... Esistono molti calciatori a cui non piace il calcio ... e anche legittima: un calciatore che non ama profondamente il calcio è svantaggiato rispetto a chi,...fondo a un calciatore occorre sapere punti deboli e punti di forza degli avversari che affronterà, ... Italiani in campo martedì 18 aprile: Sonego, Passaro, Giustino, Arnaldi e Trevisan (e Sinner in doppio). A che ora e dove vederli