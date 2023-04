Chelsea-Real Madrid oggi in TV | canale | orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League 2022 2023

(Di martedì 18 aprile 2023), martedì 18 aprile alle ore 21:00, andrà in scena la sfida dideidi finale ditra. Si riparte dal risultato di 2-0, in favore dei Blancos, maturato nlla gara d’andata. I padroni di casa sono in enorme difficoltà in questa fase della stagione e hanno vinto solo 3 delle ultime 10 partite giocate, con 2 pareggi e 5 sconfitte a completare il quadro. Ben diversa è la situazione della squadra ospite, che nelle ultime 10 gare ha collezionato 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Per quanto concerne gli scontri diretti, invece, si contano 4 successi degli spagnoli, 2 dele 1 pareggio. Il match sarà trasmesso in TV su Sky Sport Football e insulla ...

SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Daniele Orsato arbitrera Chelsea - Real Madrid. - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - DIRETTADCM : Champions League, #ChelseaRealMadrid: le probabili formazioni?? - RRobbberto : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione'

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset diMadrid , match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. A Stamford Bridge i blues provano a rimontare il 2 - 0 dei blancos dell'andata e si tratta di ...Oggi è già tempo di coppe europee con il ritorno dei quarti di finale: stasera Napoli - Milan eMadrid , domani Inter - Benfica e Bayern Monaco - Manchester City sempre in Champions ...Il regolamento diMadrid, ecco come funziona con i gol in trasferta nella sfida di Champions League 2022/2023 valida per il ritorno dei quarti di finale. Così come all'andata, e in base al nuovo ...

Ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Chelsea e Real Madrid; i blancos vanno a Londra per difendere il vantaggio dell’andata e avranno come arbitro l’italiano Daniele Orsato. Il veneto ...Chelsea e Real Madrid riprendono il loro cammino europeo da Stamford Bridge nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023.