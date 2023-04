Chelsea-Real Madrid | ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE MARCO ASENSIO !!! ?? REAL MADRID ???? 2-0 ?????????????? CHELSEA - Spina14_acm : @KrunicFan @AndreSuspended2 Chelsea-Real Gran partita da non perdere - wahyupra3383 : @BangEdiii @__dtm__ Chelsea 0 - 2 Real Madrid (Benzema, vinicius) -

E' tempo di verdetti in Champions League che vedrà una fraMadrid in semifinale. Nonostante il periodo grigio dei Blues e nonostante il 2 - 0 dell'andata , Thiago Silva non smette di credere all'impresa del club inglese. Il difensore brasiliano,...Commenta per primo Tra poche ore, ilMadrid giocherà il suo pass per le semifinali di Champions League. Questo duello contro ilservirà anche agli scout dei Blancos per preparare quello che sembra essere l'ultimo e decisivo ...Commenta per primo Ilsi prepara al ritorno dei quarti di finale di Champions League dove ospiterà ilMadrid dopo il 2 - 0 dell'andata. I londinesi però non vogliono fare da vittima sacrificale e Lampard si è ...

Stasera Chelsea-Real, Thiago Silva ci crede: "Se c'è l'1% di possibilità, abbi il 99% di fede" TUTTO mercato WEB

In the 2014/15 season, Claudio Bravo made 23 clean sheets. That's the kind of stat that one would have imagined was practically impossible to beat, and yet Ter Stegen now needs just one more shutout ...Real Madrid took a huge step towards the semi-finals with a 2-0 win over Chelsea who will be expected to come out fighting at the Bridge. Madrid will head into the second leg with plenty of confidence ...