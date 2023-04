Chelsea-Real Madrid 0-2 le pagelle e il tabellino della partita

(Di martedì 18 aprile 2023) . Ritorno dei quarti di finale: doppio vantaggio dei ‘blancos’ nella gara di andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il successo delper 2-0 nel match d’andata, per ill’imperativo è vincere con almeno 3 gol di scarto, un’impresa davvero Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Per un po' c'è stata partita, ma la qualificazione non è mai stata veramente in discussione. Troppo grande la differenza tecnica e psicologica traMadrid. Frankie Lampard, assurdo richiamarlo anche se ad interim dopo il flop chiuso nel 2021, infila la sua quarta sconfitta in 4 panchine coi Blues (un solo gol segnato) e il Madrid ...Madrid, i Blues ci provano .Madrid, Rodrygo chiude i conti .Madrid, i Blues ci provano. Nella partita arbitrata da Daniele Orsato , ilè partito ...Fatto sta che il classe 2001 delMadrid Rodrygo Goes ha esultato come Cristiano Ronaldo dopo aver sbloccato il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il. A pochi minuti ...

Champions League, Chelsea-Real Madrid 0-2: Ancelotti vola in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Real Madrid trova anche il raddoppio in casa del Chelsea. Al 80' azione perfetta dei Blancos, lancio di Rüdiger per Vinicius Jr che serve l’inserimento in area di Valverde. L’uruguagio salta il por ...Per la 16a volta della sua storia il Real Madrid si è qualficato per le semifinali di Champions League e, proprio come nell'edizione passata, i detentori del trofeo lo hanno fatto estromettendo ai qua ...