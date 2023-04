Che cosa è Succession? Tutti i grattacapi dello Squalo Murdoch (Di martedì 18 aprile 2023) Processo e Succession(e) Il caso Murdoch Corriere della Sera, di Massimo Gaggi, pag 15 Un anno tempestoso, l’ultimo, per Rupert Murdoch: il divorzio da Jerry Hall (liquidata con una mail: «Abbiamo passato dei bei momenti insieme ma adesso ho altro da fare»), il fidanzamento con Ann Lesley Smith rotto dopo due settimane, la sua Fox News trascinata in tribunale dalla Dominion, un produttore di macchine per scrutini elettorali che chiede 1,6 miliardi di dollari di indennizzo per i danni arrecati alla sua reputazione e i contratti persi a causa delle calunnie (voto delle presidenziali 2020 truccato manipolando i sistemi informatici) delle quali si è fatta megafono la rete ultraconservatrice dell’editore venuto dall’Australia. La famiglia è sempre più spaccata anche per colpa del patriarca: per molto tempo ha alimentato le rivalità tra i ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 aprile 2023) Processo e(e) Il casoCorriere della Sera, di Massimo Gaggi, pag 15 Un anno tempestoso, l’ultimo, per Rupert: il divorzio da Jerry Hall (liquidata con una mail: «Abbiamo passato dei bei momenti insieme ma adesso ho altro da fare»), il fidanzamento con Ann Lesley Smith rotto dopo due settimane, la sua Fox News trascinata in tribunale dalla Dominion, un produttore di macchine per scrutini elettorali che chiede 1,6 miliardi di dollari di indennizzo per i danni arrecati alla sua reputazione e i contratti persi a causa delle calunnie (voto delle presidenziali 2020 truccato manipolando i sistemi informatici) delle quali si è fatta megafono la rete ultraconservatrice dell’editore venuto dall’Australia. La famiglia è sempre più spaccata anche per colpa del patriarca: per molto tempo ha alimentato le rivalità tra i ...

