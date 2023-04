Chanel | il messaggio per mamma Ilary durante l' Isola Tra frecciate a Totti e gaffe

" Cocohated me I can understand why! ". Mary Quant sapeva di aver rivoluzionato il mondo della ... delle donne che volevano sentirsi libere di muoversi e mandare un chiarodi ...Quando tutta la questione sembrava aver trovato una conclusione, ecco spuntare unvia social da parte Francesco Totti . Il padre dinon ha resistito e a modo suo ha voluto fare una ......i messaggi che si sono scambiati lei e Cristian poco dopo aver scoperto la chiamata di. I ... Prendi le tue cose e vattene via', questo ilinviato da Martina a quello che sarebbe il ...

Chanel Totti, la tiktoker che l'accusa di essere l'amante del compagno pubblica i messaggi Today.it

Tra Chanel Totti e Cristian Babalus sembrerebbe esserci davvero una relazione. Sui social è spuntato un video in cui si vedono insieme in una discoteca: i due prima si abbracciano e poi si scambiano u ...Martina De Vivo ha accusato Chanel Totti di aver avuto una relazione con l'ex marito Cristian Babalus, arriva la reazione scocciata di Francesco Totti per mettere un punto alla questione ...