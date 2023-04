Champions | Napoli-Milan | le formazioni ufficiali – Diretta

(Di martedì 18 aprile 2023) Al Maradona il ritorno dei quarti di finalein campo per il ritorno dei quarti di finale diLeague. All’andata, ao, vittoria dei rossoneri per 1-0 con gol di Bennacer. Ilcerca la rimonta e ritrova Osimhen titolare al centro dell’attacco. Il tecnico azzurro Spalletti deve rinunciare agli squalificati Kim e Anguissa: spazio a Juan Jesus e Ndombelé. Pioli conferma Krunic a centrocampo, davanti c’è Giroud. Le– (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.– (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - PBPcalcio : La situazione attuale sotto l’hotel del #Milan a #Napoli. * ERA la Champions League Video @StefanoBressi - tvdellosport : ???? ???????????????? ???? ?????????? ???? Merab Dvalishvili, lottatore numero uno dei pesi gallo UFC, è a Napoli per supportare, nel… - 100x100Napoli : Giuntoli: “Siamo orgogliosi di essere qui e di giocarci una semifinale di Champions. Stiamo molto meglio rispetto a… - flegias6 : RT @sportface2016: #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao https://t.c… -

- Allo stadio Diego Armando Maradona, ildi Luciano Spalletti riceve il Milan , nel match valido per il ritorno dei quarti di finale diLeague . Fischio d'inizio alle ore 21. La sfida sarà diretta dall'arbitro polacco ...Commenta per primo Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel pre partita di- Milan diLeague. Affinché diventi una notte speciale che Milan deve essere 'Di altissimo livello. Affrontiamo un avversario fortissimo che non possiamo gestire, ma dobbiamo giocare ...Commenta per primo Un quarto di finale diLeague tutto italiano quello trae Milan, in programma tra pochi minuti allo stadio Maradona. Con l'Empoli sullo sfondo. Tutto vero, perché stasera in campo ci saranno sei calciatori ...

Episodio vomitevole avvenuto nel pre partita di Napoli-Milan di Champions League, precisamente nel momento in cui la squadra rossonera ha lasciato l'hotel in cui alleggiava per il trasferimento ...Champions 2022/2023, Quarti di finale. Le ultime notizie sulla partita Napoli-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.