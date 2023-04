Champions League, Napoli-Milan 1-1 e rossoneri in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - Napoli e Milan pareggiano 1-1 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, dopo la vittoria casalinga per 1-0 all'andata, volano in semifinale dove aspettano una tra Inter e Benfica. Il Milan va in vantaggio con il gol di Giroud, il Napoli risponde nei minuti di recupero con Osimhen in un match caratterizzato da 2 rigori sbagliati. Sullo 0-0 Giroud si fa respingere il penalty da Meret, a 10 minuti dalla fine Kvaratskhelia stecca dal dischetto. LA PARTITA - Il Napoli parte con aggressività ma non vuole rischiare di scoprirsi. Il Milan non concede spazi nella fase iniziale di studio. I padroni di casa collezionano corner in sequenza, ma non chiamano Maignan all'intervento. Si gioca ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) -pareggiano 1-1 nel ritorno dei quarti di finale di. I, dopo la vittoria casalinga per 1-0 all'andata, volano indove aspettano una tra Inter e Benfica. Ilva in vantaggio con il gol di Giroud, ilrisponde nei minuti di recupero con Osimhen in un match caratterizzato da 2 rigori sbagliati. Sullo 0-0 Giroud si fa respingere il penalty da Meret, a 10 minuti dalla fine Kvaratskhelia stecca dal dischetto. LA PARTITA - Ilparte con aggressività ma non vuole rischiare di scoprirsi. Ilnon concede spazi nella fase iniziale di studio. I padroni di casa collezionano corner in sequenza, ma non chiamano Maignan all'intervento. Si gioca ...

