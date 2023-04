Champions League | Milan-Napoli anticipa l’Inter | partite e diretta TV

(Di martedì 18 aprile 2023) Vigilia di Inter-Benfica, ma i quarti divedono cominciare il ritorno stasera e con il derby italiano, che si incrocia proprio con la stessa parte di tabellone. Al Maradona si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei rossoneri.– RITORNO QUARTI Chelsea-Real Madrid (andata 0-2) martedì 18 aprile ore 21 –TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity(andata 0-1) martedì 18 aprile ore 21 –TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset Per ogni blocco disarà possibile seguireGol sul canale Sky Sport 251. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

2 L'ex centrocampista del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger fa il pronostico su Twitter sulla possibile finale di: 'Manchester City - Milan'.Elenco delle partite previste per oggi, martedì 18 aprile 2023: in primo piano le gare di ritorno dei quarti di finale di UEFAA una settimana dal match di andata torna laper rivelarci quali saranno le quattro semifinaliste dell'edizione 2022/2023. Martedì 18 aprile in programma i primi due ...Gli azzurri recuperano il centravanti nigeriano per il ritorno dei quarti di finale di'Osimhen sta benissimo, ha svolto tutto l'allenamento, è pronto'. Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del quarto di finale di ...

Napoli-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e in progrmma martedì alle 21:00 al "Maradona" sarà trasmessa in diretta ...