Champions League, domani c'è Inter-Benfica: le probabili formazioni (Di martedì 18 aprile 2023) Le probabili formazioni di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale della Champions League Sfida decisiva per Inter e Benfica che domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si giocano l'accesso alle semifinali di Champions League nel ritorno dei quarti di finale: ecco le probabili formazioni del match. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, DzekoBALLOTTAGGI: Dumfries-Bellanova; Calhanoglu-BrozovicINDISPONIBILI: Skriniar Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, Joao Mario;

