Champions League | domani c’è Inter-Benfica | le probabili formazioni

Le parole di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, sulla sfida dei quarti dicontro il Napoli Davide Calabria è tornato a Dazn sulla sfida di ritorno tra Napoli e Milan in. LE ...Inter e Milan quest'anno hanno un percorso perfettamente simmetrico:da sogno e campionato affannoso. Entrambe hanno disperato bisogno di fare punti in vista del rush finale in ...La squadra di Simone Inzaghi è una squadra a due facce: una splendente, capace di eliminare il Barcellona ai gironi e di regalarsi un derby da sogno in semifinale di; l'altra buia, quasi stanca nella lunga corsa ad un posto tra le prime quattro in campionato. Adesso ai nerazzurri è richiesta una metamorfosi anche in Serie A, a partire da Empoli - ...

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che fa faville in Premier League, ha parlato alla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha commentato le semifinaliste italiane in ...Protagonista di una gara insufficiente nel ritorno di Champions contro il Milan, il calciatore rischia di tornare alla base ...