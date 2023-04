Champions in tv, Sky, Canale 5 o Amazon Prime? Napoli Milan, orario, formazioni, dove vedere il ritorno dei quarti (Di martedì 18 aprile 2023) Napoli Milan Champions League, ci siamo. Stasera è il gran giorno, la classica data da segnare in rosso in agenda. Al Maradona è di scena l’attesissimo ritorno dei quarti di finale, secondo atto della partitissima che vale un posto alle semifinali dove approderà anche una tra Inter (favorita dopo la vittoria della scorsa settimana) e Benfica. Si riparte dall’1-0 di San Siro: ma chi la spunterà? Oggi, martedì 18 aprile 2023, è di scena anche l’incontro tra Chelsea e Real Madrid mentre domani, mercoledì 19 aprile, si disputerà il resto del programma. Vediamo dunque il riepilogo completo di queste due notti di Champions e dove verranno trasmesse in tv (anche in chiaro) i match valevoli per il ritorno dei quarti di finale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023)League, ci siamo. Stasera è il gran giorno, la classica data da segnare in rosso in agenda. Al Maradona è di scena l’attesissimodeidi finale, secondo atto della partitissima che vale un posto alle semifinaliapproderà anche una tra Inter (favorita dopo la vittoria della scorsa settimana) e Benfica. Si riparte dall’1-0 di San Siro: ma chi la spunterà? Oggi, martedì 18 aprile 2023, è di scena anche l’incontro tra Chelsea e Real Madrid mentre domani, mercoledì 19 aprile, si disputerà il resto del programma. Vediamo dunque il riepilogo completo di queste due notti diverranno trasmesse in tv (anche in chiaro) i match valevoli per ildeidi finale ...

