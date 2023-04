Champions, finisce pari al Maradona: al Napoli non basta Osimhen, Milan in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) È il Milan a strappare il biglietto per le semifinali di Champions grazie al gol di Giroud al Maradona di Napoli. Non basta il pressing furioso dei padroni di casa per ribaltare il passivo dell’andata, con il gol di Oshimen all’88’ che sembrava riaccendere le speranze napoletane. All’80’ c’era anche stata l’occasione dal dischetto di Kvara neutralizzato da Maignan. Dagli 11 metri anche i rossoneri hanno sprecato al 22?, dopo un fallo di Mario Rui su Giroud. C’è poi il caso al 38?, quando scoppiano le proteste dei napoletani per un sospetto fallo di Leao su Lozano in area di rigore. Vola in semifinale anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con la doppietta di Rodrygo in casa del Chelsea, che non riesce a recuperare il già pesante passivo di due reti dell’andata. April 18, 2023 ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) È ila strappare il biglietto per le semifinali digrazie al gol di Giroud aldi. Nonil pressing furioso dei padroni di casa per ribaltare il passivo dell’andata, con il gol di Oshimen all’88’ che sembrava riaccendere le speranze napoletane. All’80’ c’era anche stata l’occasione dal dischetto di Kvara neutralizzato da Maignan. Dagli 11 metri anche i rossoneri hanno sprecato al 22?, dopo un fallo di Mario Rui su Giroud. C’è poi il caso al 38?, quando scoppiano le proteste dei napoletani per un sospetto fallo di Leao su Lozano in area di rigore. Vola inanche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con la doppietta di Rodrygo in casa del Chelsea, che non riesce a recuperare il già pesante passivo di due reti dell’andata. April 18, 2023 ...

