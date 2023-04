Champions: Darmian, sarà un mese difficile a partire da domani (Di martedì 18 aprile 2023) "Sicuramente c'è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, ci giochiamo tanto a partire da domani sera. sarà un mese difficile, siamo concentrati su domani. In Champions abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "Sicuramente c'è la volontà di fare questo ultimonel migliore dei modi, ci giochiamo tanto adasera.un, siamo concentrati su. Inabbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Darmian: 'Differenza campionato-Champions? Sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento.… - marifcinter : Il Benfica sempre in gol in Champions dal 2021, 13 partite consecutive. Media gol di oltre 2 gol a partita Se a in… - FBiasin : E comunque: - #Dimarco - #Acerbi - #Bastoni - #Darmian - #Barella #Inter con 5 italiani titolari in un quarto di… - glooit : Champions: Darmian, sarà un mese difficile a partire da domani leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Champions. Darmian 'Ci giochiamo tanto in questo mese' -