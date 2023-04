Champions, Chelsea-Real Madrid: le formazioni ufficiali (Di martedì 18 aprile 2023) Non solo Napoli-Milan. In questa serata di Champions League i riflettori si accendono anche a Londra, Stamford Bridge. Il Chelsea del traghettatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Non solo Napoli-Milan. In questa serata diLeague i riflettori si accendono anche a Londra, Stamford Bridge. Ildel traghettatore...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - Fantacalcio : Chelsea-Real Madrid, le formazioni ufficiali - celenta82 : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - DiMarzio : #UCL | Le formazioni ufficiali di #Chelsea e #RealMadrid - cifra73 : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' -