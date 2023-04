Champions: 2 - 0 al Chelsea, Real Madrid in semifinale (Di martedì 18 aprile 2023) Il Real Madrid è la prima semifinalista della Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti, nel ritorno dei quarti di finale a Londra ha battuto il Chelsea 2 - 0 grazie ad una doppietta di Rodrygo, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Ilè la prima semifinalista dellaLeague. La squadra di Carlo Ancelotti, nel ritorno dei quarti di finale a Londra ha battuto il2 - 0 grazie ad una doppietta di Rodrygo, ...

