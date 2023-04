(Di martedì 18 aprile 2023)-Milan moviola di Graziano, conferma che c’era un calcio dile fallo di Leao su Lozano. L’arbitro Marciniak non concede un calcio dialnella sfida contro il Milan. Il direttore di gara consulta il Var ma non va al video e noi concede la massima punizione. Al termine di-Milan arriva la moviola di Graziano: “Leao sposa il piede di Lozano è assolutamente calcio diper il, errore da matita rossa. Anche io Var non aiuta l’arbitro “. Va ricordato che il calcio dinon viene concesso dall’arbitro nel primo tempo quando il risultato era sullo 0-0.che con il Var. In sia stato assegnato il penalty agli azzurri. Il fallo di Leao su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForestaUrbana : RT @espertheo: Non sono molto d'accordo sul rigore dato al Napoli per il braccio di Tomori, è un braccio d'appoggio al terreno (Graziano C… - TuttoMercatoWeb : Cesari: 'Giroud, giusto non ribattere. Leao-Lozano, che errore. Rigore Napoli non mi convince' - luigitarantin16 : @DAZN_IT Cesari ha detto che non avrebbe dato il rigore di Tomori con la mano. Risulta questo a Spalletti? - napolipiucom : Cesari: “Rigore netto per il Napoli” ASSURDO NON DARLO #Leao #lozano #Milan #napoli #ForzaNapoliSempre - Chiariello_CS : RT @tuttonapoli: Spalletti: 'Manca un rigore nettissimo'. Cesari: 'D'accordissimo con te' -

Sempre di(di testa) il gol del definitivo 3 a 4 ospite. Esterno anche l'exploit del ... gloria anche per il portiere Giustini che neutralizza una Bambozzi (per lui anche una traversa su ...Graziano, ex arbitro, commenta ai microfoni di Mediaset la designazione arbitrale di Napoli - Milan: ... Attenzione alle trattenute in area dimartedì sera, perchè per Marciniak sono ...... scomposto e che aumenta il volume del corpo: l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio dia favore dell'Inter. Benfica - Inter,boccia la prova di Oliver. A fare chiarezza è Graziano ...

Cesari su Marciniak: "Non si fa condizionare. Attenzione alle trattenute: dà sempre rigore" Milan News

Napoli e Milan si sfideranno nella gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le probabili formazioni delle due squadre. La sfida Napoli-Milan vale un posto in semifinale… ...Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Mediaset la desiganzione arbitrale per la gara tra Napoli e Milan di Champions League: "Quella di Marciniak non è una designazione criticabil ...