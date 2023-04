Certificazione delle competenze, parte la nuova stagione di BeManager: via alle candidature (Di martedì 18 aprile 2023) parte l’edizione 2023 di BeManager, il percorso di Certificazione di Federmanager nato dall’esigenza di garantire la crescita e la valorizzazione delle competenze manageriali per lo sviluppo di un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo per le imprese italiane e per il Paese. Dall’avvio del progetto, sono circa mille i manager che hanno partecipato ai percorsi attivati per la Certificazione di cinque profili: l’Innovation manager, l’Export manager e manager per l’internazionalizzazione, il Temporary manager, il Manager di rete e, infine, il Manager per la sostenibilità.«Anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare un progetto che riconosce il valore del capitale umano e il ruolo fondamentale dei manager come attori nei processi di innovazione e sostenibilità ... Leggi su ildenaro (Di martedì 18 aprile 2023)l’edizione 2023 di, il percorso didi Federmanager nato dall’esigenza di garantire la crescita e la valorizzazionemanageriali per lo sviluppo di un futuro sostenibile, inclusivo e innovativo per le imprese italiane e per il Paese. Dall’avvio del progetto, sono circa mille i manager che hannocipato ai percorsi attivati per ladi cinque profili: l’Innovation manager, l’Export manager e manager per l’internazionalizzazione, il Temporary manager, il Manager di rete e, infine, il Manager per la sostenibilità.«Anche quest’anno abbiamo scelto di rinnovare un progetto che riconosce il valore del capitale umano e il ruolo fondamentale dei manager come attori nei processi di innovazione e sostenibilità ...

