Centrosinistra | De Toni è il nuovo sindaco di Udine | ' Il campo largo sui territori è molto potente'

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine, il candidato del Centrosinistra ha battuto il candidato della Lega permettendo ai progressisti di tornare a governare un capoluogo friulano dopo 5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di #Udine. Il candidato del centrosinistra e del terzo polo h… - repubblica : Udine, il centrosinistra con De Toni strappa il Comune al centrodestra. Schlein: 'Grande soddisfazione' - fanpage : Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Il centrosinistra ribalta il risultato del primo turno e vince… - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: Il centrodestra sconfitto, una buona notizia per i cittadini #Udine. E un segnale positivo per chi crede che possa e debba… - Sinistrait_ : RT @NFratoianni: Il centrodestra sconfitto, una buona notizia per i cittadini #Udine. E un segnale positivo per chi crede che possa e debba… -